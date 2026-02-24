Педри о поездках на тренировки с Ферраном: «Он пишет мне: “Во сколько ты за мной заедешь?” Уже даже не говорит “пожалуйста”. Однажды он скажет: “Не говори со м

Футболисты каталонского клуба приняли участие в шоу El Hormiguero на канале Antena 3.
"Это как что вызывать Uber. Он выходит [из дома] после завтрака, такой расслабленный…
Накануне вечером, около восьми или девяти, он пишет мне: «Во сколько ты за мной заедешь?» Он уже даже не просит, даже не говорит «пожалуйста». Однажды он скажет мне: «Не говори со мной, просто веди машину», — сказал Педри.
