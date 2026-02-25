FFF об оскорблениях в адрес Фофана: «Расизм — не мнение, а преступление. Нельзя мириться с ненавистью в нашем виде спорта»

Расизм — это не мнение. Это преступление. Мы не можем мириться с ненавистью в нашем виде спорта. Футболка, которую мы носим, какой бы она ни была, представляет собой нечто большее, чем просто клуб или сборную — она несет в себе ценности уважения, приверженности и солидарности.