FFF об оскорблениях в адрес Фофана: «Расизм — не мнение, а преступление. Нельзя мириться с ненавистью в нашем виде спорта»

Федерация футбола Франции осудила расистские оскорбления в адрес защитника «Челси» Уэсли Фофана.

Источник: Спортс"

После матча АПЛ с «Бернли» (1:1), в котором Фофана был удален на 72-й минуте, футболист получал расистские оскорбления в соцсетях. Полиция начала расследование.

"В течение нескольких дней Уэсли Фофана столкнулся с неприемлемыми расистскими высказываниями. FFF полностью поддерживает его и самым решительным образом осуждает эти вопиющие нападения.

Расизм — это не мнение. Это преступление. Мы не можем мириться с ненавистью в нашем виде спорта. Футболка, которую мы носим, какой бы она ни была, представляет собой нечто большее, чем просто клуб или сборную — она несет в себе ценности уважения, приверженности и солидарности.

Нападать на игрока из-за цвета его кожи — значит посягать на эти ценности. Поле должно оставаться местом страсти, гордости и единства", — говорится в заявлении федерации.