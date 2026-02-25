«Интер» проиграл 5 из 6 последних матчей в ЛЧ. Команда Киву вылетела от «Буде-Глимт»

Сегодня команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт» со счетом 1:2 в ответном стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В первой игре норвежцы одержали победу со счетом 3:1.
Итальянский клуб покинул розыгрыш турнира.
«Интер» потерпел 5 поражений в 6 последних матчах Лиги чемпионов.
