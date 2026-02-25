«Интер» лишился шансов на требл, вылетев из ЛЧ. Миланцы лидируют в Серии А и сыграют в полуфинале Кубка Италии

Команда Кристиана Киву вылетела из Лиги чемпионов, потерпев два поражения от «Буде-Глимт» в стыковых матчах (1:3, 1:2). Отметим, что в прошлом сезоне «нерадзурри» сохраняли шансы на требл до 23 апреля — тогда она уступила «Милану» в Кубке Италии.