Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.83
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.28
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

«Интер» лишился шансов на требл, вылетев из ЛЧ. Миланцы лидируют в Серии А и сыграют в полуфинале Кубка Италии

«Интер» потерял шансы на завоевание требла в этом сезоне.

Команда Кристиана Киву вылетела из Лиги чемпионов, потерпев два поражения от «Буде-Глимт» в стыковых матчах (1:3, 1:2). Отметим, что в прошлом сезоне «нерадзурри» сохраняли шансы на требл до 23 апреля — тогда она уступила «Милану» в Кубке Италии.

«Интер» — единственный итальянский клуб, которому удалось выиграть чемпионат Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов) в один сезон. Это произошло в сезоне-2009/10.

В турнирной таблице Серии А миланцы занимают 1-е место, набрав 64 очка после 26 туров. Они также вышли в полуфинал Кубка Италии, где встретятся с «Комо».