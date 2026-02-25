Киву об 1:2: «У “Буде-Глимт” гораздо больше энергии, чем у “Интера”: мы играем каждые 3 дня, а они провели 4 матча за 2 месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят, мы испробова

— Наша цель — быть конкурентоспособными, мы всегда об этом говорили. Мы никогда не думали о вещах, которые находятся слишком далеко и неподвластны нашему контролю. К сожалению, мы не смогли быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Мы знаем, что уровень турнира высок, и если вы не будете оставаться сосредоточенными, то найдутся команды, которые накажут вас при первой же допущенной ошибке.