Сами Хедира: «Титулы выигрывает защита, но в “Барсе” их выигрывает только атака. Оборона команду не спасет, если мяч не идет в ворота и Ямаль не в форме»

— Главный соперник «Реала» — «Барселона» Флика — тоже переживает не лучший период.
— Это правда, но спады — часть каждого сезона. Возможно, этот пришелся как нельзя кстати: впереди еще 1/16 финала Лиги чемпионов, а следующее класико состоится в мае, еще есть время.
У «Барселоны» рискованный стиль: если мяч не идет в ворота и Ламин Ямаль не в форме, игра в обороне их не спасет.
Часто говорят, что титулы выигрывает защита, но в «Барселоне» их выигрывает только атака.
Ханси Флик делает ставку на смелый стиль, который, как правило, приносит результаты, — сказал Сами Хедира.