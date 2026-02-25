Роман Павлюченко: «Некоторые футболисты “Спартака” не соответствуют уровню борьбы за чемпионство. У нас принято, когда команда не может что-то выиграть — виноват тренер»

На данный момент красно-белые находятся на 6-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.
— В чем видите проблему «Спартака», который дает большую фору в очках группе лидеров?
— Я все время говорил: у нас принято, когда команда не может что-то выиграть, виноват тренер. Потому что игроков ты не уберешь, убирают тренера.
Скажу честно: некоторые футболисты в «Спартаке» сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба. Чтобы команда боролась за чемпионство.
Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню «Спартака».
— Это касается и российских игроков, и легионеров?
— 50 на 50, — сказал Роман Павлюченко.