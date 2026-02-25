Александр Рязанцев: «В медиа “Спартак” — топ-клуб, по результатам — нет. Красно-белые не отстают от “Зенита” в плане финансов, но у них за 20 лет только одно чемпи

«За “Спартак” болеет очень много людей по всей России. Перед каждым сезоном от клуба ждут большего. Если исходить из этого, ажиотаж вокруг клуба всегда огромный.
На любую игру красно-белых приходят посмотреть болельщики.
Самая большая посещаемость — у «Спартака», когда команда приезжает в регионы. Понятно, что за последние 20 лет у спартаковцев одно чемпионство в РПЛ и один Кубок России.
Это говорит о том, что у нас очень конкурентоспособный чемпионат, но «Спартак» не отстает от «Зенита» в плане финансов.
В медиа «Спартак» — топ-клуб, а по результатам — нет", — сказал Александр Рязанцев.