Александр Рязанцев: «В медиа “Спартак” — топ-клуб, по результатам — нет. Красно-белые не отстают от “Зенита” в плане финансов, но у них за 20 лет только одно чемпи

Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Александр Рязанцев ответил на вопрос, является ли «Спартак» топ-клубом.

Источник: Спортс"

«За “Спартак” болеет очень много людей по всей России. Перед каждым сезоном от клуба ждут большего. Если исходить из этого, ажиотаж вокруг клуба всегда огромный.

На любую игру красно-белых приходят посмотреть болельщики.

Самая большая посещаемость — у «Спартака», когда команда приезжает в регионы. Понятно, что за последние 20 лет у спартаковцев одно чемпионство в РПЛ и один Кубок России.

Это говорит о том, что у нас очень конкурентоспособный чемпионат, но «Спартак» не отстает от «Зенита» в плане финансов.

В медиа «Спартак» — топ-клуб, а по результатам — нет", — сказал Александр Рязанцев.