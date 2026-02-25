Сами Хедира: «В финансовом плане конкурировать с АПЛ невозможно — они на световые годы впереди. Бундеслиге и Ла Лиге нужно инвестировать в местные таланты»

"В финансовом плане конкурировать с АПЛ практически невозможно. Англичане на световые годы впереди. Но они этого заслужили — у них была четкая стратегия на протяжении многих лет. Стиль игры, международный маркетинг — это был долгий процесс.
Что это значит для таких лиг, как немецкая или испанская? Что им нужно еще больше инвестировать в местные таланты.
Если АПЛ вложит сотни миллионов в следующего Хавертца или Виртца, эти деньги будут продолжать циркулировать в экосистеме лиги. Вот почему ключ к успеху — это развитие собственных игроков стоимостью 100 миллионов евро.
Возможно, вы сможете удержать их на какое-то время. А если нет, вы реинвестируете и поддерживаете работу системы.
Доминирование АПЛ никуда не денется, хотя одних денег недостаточно для победы. Необходим также опыт, и у них он есть.
Посмотрите на «Астон Виллу» в Лиге Европы: у них есть ресурсы, но также и тренер, который уже знает, что нужно для завоевания этого титула.
Вот почему, к большому разочарованию романтиков, жаждущих более равных условий, англичане будут и дальше оставаться эталоном", — сказал Сами Хедира.