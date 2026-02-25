Лионель Месси: «Иногда я боюсь слишком много рассказывать о себе, но теперь я более открыт. Я стал расслабленнее, играя меньше, чем в “Барсе”. Я нормальный и приземленный человек»

«Иногда я боюсь слишком много рассказывать о себе. Потом смотрю запись и думаю: “Какого черта я это сказал?” Но это тоже хорошо. Пришло время, когда я могу немного расслабиться. Это связано с тем, что я не так много играю, как это было в “Барселоне”, где все было посвящено футболу. Теперь, когда я более расслаблен, я более открыт и в этом смысле.