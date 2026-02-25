Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.82
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.22
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.31
П2
6.51
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
4.89
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Месси о ЧМ-2022: «Аргентина выходила на матч с Мексикой со страхом. После Саудовской Аравии мы боялись вылететь, это была решающая игра, сделавшая нас сильнее»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил, что игроки национальной команды испытывали страх перед матчем с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022 после поражения от Саудовской Аравии (1:2).

Источник: Спортс"

Месси отреагировал на сравнение победы Аргентины над Мексикой на чемпионате мира 2006 года и матчем группового этапа в Катаре, где он открыл счет.

"Мне было гораздо тяжелее, чем в 2006 году, потому что давление было другим. Если бы мы не выиграли, то практически вылетели бы из турнира. Мы вышли на тот матч со страхом, потому что подсознательно думали о том, через что мы только что прошли. Мы боялись проиграть и не пройти дальше.

После гола мы расслабились, почувствовали себя свободными. Это было освобождение для всех. Мы вернулись к исходной точке. Мы сами контролировали свою судьбу. Ситуация была совершенно другой.

Мы приняли это, мы говорили об этом. В этой игре на кону стояло многое, но нам нужно было проанализировать все, что мы делали раньше. Мы давно не проигрывали, и нам нужно было снова победить. Игра против Саудовской Аравии не должна была ничего изменить для нас, но подсознательно разум играет с тобой злые шутки. Мы можем выиграть, но если проиграем, то вылетим.

Когда я увидел штрафной удар, который Дибу [Эмилиано Мартинес] отразил, как будто это ничего не значило… В тот момент ты думаешь: «Если это гол, нам конец. Как это преодолеть?» Твой настрой очень важен.

Это сделало нас очень сильными, потому что у нас было 500 ситуаций, когда мы могли упасть, и даже тогда это никак на нас не повлияло. Матч, где мы сыграли вничью с Нидерландами, игра против Франции. Мы были очень сильны как команда. Игра против Мексики была для нас решающей, именно в ней нам было труднее всего", — рассказал Месси.