Месси о ЧМ-2022: «Аргентина выходила на матч с Мексикой со страхом. После Саудовской Аравии мы боялись вылететь, это была решающая игра, сделавшая нас сильнее»

Мы приняли это, мы говорили об этом. В этой игре на кону стояло многое, но нам нужно было проанализировать все, что мы делали раньше. Мы давно не проигрывали, и нам нужно было снова победить. Игра против Саудовской Аравии не должна была ничего изменить для нас, но подсознательно разум играет с тобой злые шутки. Мы можем выиграть, но если проиграем, то вылетим.