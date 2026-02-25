Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
1
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.70
П2
4.08
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Глава РПЛ про Зимний кубок в Абу-Даби: «Где в России играть в феврале? К сожалению, у нас нет условий для проведения турниров в России. Надеюсь на Сочи»

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил проведение WINLINE Зимнего Кубка РПЛ не в России.

Источник: Спортс"

Турнир прошел в начале февраля ОАЭ, победителем стал ЦСКА. «Динамо» заняло второе место, «Краснодар» — третье, «Зенит» — четвертое.

— РПЛ снова провела Зимний Кубок в Эмиратах. Есть ли вероятность, что такого рода турнир будет проводиться в России, а не только для богачей, которые отправились в Дубай?

— Очень доволен турниром. И тем, что он вообще состоялся. Честно говоря, мы уже готовили релиз, что турнир не состоится из-за финансовых сложностей.

Тем не менее мы с клубами обсудили структуру финансирования, клубы пошли нам навстречу, за что им спасибо. Договорились с партнерами, за что особая благодарность WINLINE и «Альфа-Банку».

То, что турнир состоялся — это классно. То, что он проводится в Абу-Даби. Вы думаете, я не хочу, чтобы он проводился в Сочи? Но где в России играть в феврале?

Надеюсь, что большой турнир с базой в Сочи будет реализован, и мы первые, кто подаст заявку и сыграет там. Пока, к сожалению, у нас нет условий для проведения турниров в России. Будем над этим работать, — сказал Алаев.

ЦСКА выиграл WINLINE Зимний кубок РПЛ — шансов на чемпионство теперь нет? «Зенит» — последний.