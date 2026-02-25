Глава РПЛ про Зимний кубок в Абу-Даби: «Где в России играть в феврале? К сожалению, у нас нет условий для проведения турниров в России. Надеюсь на Сочи»

Турнир прошел в начале февраля ОАЭ, победителем стал ЦСКА. «Динамо» заняло второе место, «Краснодар» — третье, «Зенит» — четвертое.
— РПЛ снова провела Зимний Кубок в Эмиратах. Есть ли вероятность, что такого рода турнир будет проводиться в России, а не только для богачей, которые отправились в Дубай?
— Очень доволен турниром. И тем, что он вообще состоялся. Честно говоря, мы уже готовили релиз, что турнир не состоится из-за финансовых сложностей.
Тем не менее мы с клубами обсудили структуру финансирования, клубы пошли нам навстречу, за что им спасибо. Договорились с партнерами, за что особая благодарность WINLINE и «Альфа-Банку».
То, что турнир состоялся — это классно. То, что он проводится в Абу-Даби. Вы думаете, я не хочу, чтобы он проводился в Сочи? Но где в России играть в феврале?
Надеюсь, что большой турнир с базой в Сочи будет реализован, и мы первые, кто подаст заявку и сыграет там. Пока, к сожалению, у нас нет условий для проведения турниров в России. Будем над этим работать, — сказал Алаев.
ЦСКА выиграл WINLINE Зимний кубок РПЛ — шансов на чемпионство теперь нет? «Зенит» — последний.