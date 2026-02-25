Ричмонд
Бубнов про интервью Глушенкова: «Ему на всех насрать. Я бы его на трансфер поставил, и сиди. Для “Зенита” не потеря была бы — тот же Мостовой его бы заменил»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за его интервью.

Источник: Спортс"

— Глушенков завершил карьеру в «Зените» после такого интервью? Будь вы тренером «Зенита», что бы вы сделали? — спросил зритель «Коммент. Шоу».

— Вопрос хороший, я уже высказывался по поводу Глушенкова. Глушенкову, что называется, насрать на мое мнение, на любое другое. Он уже и как тренер [состав «Зенита»] анализирует, ему уже Семака сейчас можно менять.

Для него и [Александр] Мостовой не авторитет. Представляешь, для него игрок [Андрей] Мостовой авторитет! Человек, который в стартовый состав не попадает.

— Это же шутка.

— Да ладно шутка. Он уже, знаешь, сколько так шутит? У человека есть своя точка зрения — это очень хорошо. Он независим — это еще лучше.

Но он уже во сколько клубов переходил? Всем пихал, всех посылал. В итоге оказался в «Зените». Если бы он у меня в команде был, я бы его на трансфер поставил, и сиди на трансфере. Ищи себе ту команду, где тебе будет не насрать. Я бы его на тренировки даже не пускал, пускай тренируется, где хочет, хоть вообще не тренируется.

— Но он хороший футболист.

— Для «Зенита» при составе, который у них есть, это вообще не потеря была бы. Я бы его заменил как нефиг делать. Тот же Мостовой его бы заменил, блин. Просто кое-кого в центр передвинуть, а Мостовой с фланга играл бы, — сказал 70-летний Бубнов.

Жгучий Глушенков: у бразильцев нечего почерпнуть, Джона проверим в −5°C и «мне нечего доказывать».

