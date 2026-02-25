Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.75
П2
5.80
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
1
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.00
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
1
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.00
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Брюс считает Кэррика главным претендентом на должность постоянного тренера «МЮ»: «Вы не осознаете, насколько это большой клуб и какое тут к тебе внимание. А Майкл понимает “МЮ” и спокоен&raq

Стив Брюс считает, что Майкл Кэррик хорошо проявил себя во главе «Манчестер Юнайтед» и заслуживает остаться на следующий сезон.

Источник: Спортс"

«Он поставил себя в положение главного претендента на это место, пусть даже прошло всего шесть недель. Он внес определенную свежесть, и, как я уже говорил, он понимает “МЮ”.

Я не хочу проявить неуважение к тем, кто приходит на эту должность, но вы не понимаете, насколько большой это клуб и какое к тебе тут приковано внимание. Как только ты сюда приходишь — оказываешься в центре внимания. Разбирается каждое твое действие. И Кэррик понимает этот клуб, проведя тут 13 лет. И он ведет себя спокойно и уравновешенно", — сказал экс-капитан манкунианцев.