Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
1
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.10
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
1
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.05
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Блаттер о ЧМ в США: «Произошедшее в Миннеаполисе хуже всего, что когда-либо случалось в Катаре. Надеюсь, что король футбол будет сильнее политики и все успокоится»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил озабоченность по поводу безопасности на предстоящем ЧМ-2026, упомянув действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе.

Источник: Спортс"

В прошлом месяце в этом городе федеральные агенты США убили двух человек — Рене Гуд и Алекса Претти.

— На конгрессе УЕФА в Брюсселе комиссар ЕС по спорту Гленн Микаллеф призвал Инфантино обеспечить безопасность европейских болельщиков в США.

— Беспокойство европейского спортивного комиссара обосновано. Из-за политически нестабильной ситуации и уровня безопасности в США этот турнир необходимо критически переосмыслить.

То, что произошло в Миннеаполисе, хуже всего, что когда-либо случалось в Катаре, проводившем чемпионат мира в 2022 году. Я очень надеюсь, что король футбол будет сильнее политики и все успокоится, как только мяч начнет катиться в США, — сказал Блаттер в интервью Bild.