Блаттер о ЧМ в США: «Произошедшее в Миннеаполисе хуже всего, что когда-либо случалось в Катаре. Надеюсь, что король футбол будет сильнее политики и все успокоится»

В прошлом месяце в этом городе федеральные агенты США убили двух человек — Рене Гуд и Алекса Претти.
— На конгрессе УЕФА в Брюсселе комиссар ЕС по спорту Гленн Микаллеф призвал Инфантино обеспечить безопасность европейских болельщиков в США.
— Беспокойство европейского спортивного комиссара обосновано. Из-за политически нестабильной ситуации и уровня безопасности в США этот турнир необходимо критически переосмыслить.
То, что произошло в Миннеаполисе, хуже всего, что когда-либо случалось в Катаре, проводившем чемпионат мира в 2022 году. Я очень надеюсь, что король футбол будет сильнее политики и все успокоится, как только мяч начнет катиться в США, — сказал Блаттер в интервью Bild.