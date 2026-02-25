Отаменди зацепил ноги Винисиуса в штрафной после удара бразильца, «Реал» не получил пенальти. Экс-судья Итурральде заявил: «Ничего нет»

На 6-й минуте Винисиус получил ответный пас от Арды Гюлера и устремился в район угла вратарской. Отаменди в подкате бросился наперерез и зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер не попал в ближний верхний угол.
Винисиус обратился к судьей по поводу возможного нарушения, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.
Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с падением игрока «Мадрида».
«Ничего нет. Винисиус прыгает», — сказал Итурральде.
Изображение: кадр из трансляции Movistar.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ.