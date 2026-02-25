Ричмонд
Отаменди зацепил ноги Винисиуса в штрафной после удара бразильца, «Реал» не получил пенальти. Экс-судья Итурральде заявил: «Ничего нет»

«Реал» мог получить пенальти за подкат Николаса Отаменди под Винисиуса Жуниора в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

На 6-й минуте Винисиус получил ответный пас от Арды Гюлера и устремился в район угла вратарской. Отаменди в подкате бросился наперерез и зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер не попал в ближний верхний угол.

Винисиус обратился к судьей по поводу возможного нарушения, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с падением игрока «Мадрида».

«Ничего нет. Винисиус прыгает», — сказал Итурральде.

Изображение: кадр из трансляции Movistar.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ.