Палладино про 4:1 с «Боруссией»: «Этот камбэк войдет в историю футбола, в “Аталанту” никто не верил. Про итальянский футбол плохо говорят — он нуждается в защите»

Я слышал много комментариев насчет итальянского футбола, и нередко не очень приятных. Я считаю, что итальянский футбол нуждается в защите, особенно внутри страны. Мы слишком критичны, когда дела складываются не лучшим образом. Надо быть немного конструктивнее, позитивнее, и сегодня мы это подтвердили.