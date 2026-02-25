Фанаты «Реала» освистали Винисиуса в начале матча с «Бенфикой»

Напомним, в первой игре, прошедшей в Португалии, «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца, он пропускает сегодняшний матч.