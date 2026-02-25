Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
3
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
35.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
2
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.60
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Фанаты «Реала» освистали Винисиуса в начале матча с «Бенфикой»

Болельщики «Реала» освистали Винисиуса Жуниора в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

В начале игры фанаты «Мадрида» освистывали 25-летнего вингера сборной Бразилии всякий раз, когда к нему попадал мяч. По ходу первого тайма свист в адрес игрока прекратился.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

Напомним, в первой игре, прошедшей в Португалии, «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца, он пропускает сегодняшний матч.

Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме.