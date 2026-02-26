Моуринью из автобуса «Бенфики» по iPad сморит матч с «Реалом» в ЛЧ. Тренер дисквалифицирован

Как сообщает El Chiringuito TV, 63-летний португалец наблюдает за игрой при помощи iPad, находясь в автобусе на парковке «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, что Моуринью был удален в первой игре, которая проходила в Португалии и завершилась победой «Мадрида» (1:0), поэтому сегодня он не может руководить командой в технической зоне. Предполагалось, что Жозе будет смотреть матч в пресс-зоне стадиона.
Напомним, что в февраля 2022 года Моуринью из автобуса «Ромы» смотрел трансляцию матча со «Специей», когда отбывал дисквалификацию в Серии А.