Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
3
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
35.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
2
:
Бенфика
1
Все коэффициенты
П1
3.55
X
5.20
П2
38.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Моуринью из автобуса «Бенфики» по iPad сморит матч с «Реалом» в ЛЧ. Тренер дисквалифицирован

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сморит ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Реалом» в автобусе команды.

Источник: Спортс"

Как сообщает El Chiringuito TV, 63-летний португалец наблюдает за игрой при помощи iPad, находясь в автобусе на парковке «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что Моуринью был удален в первой игре, которая проходила в Португалии и завершилась победой «Мадрида» (1:0), поэтому сегодня он не может руководить командой в технической зоне. Предполагалось, что Жозе будет смотреть матч в пресс-зоне стадиона.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

Напомним, что в февраля 2022 года Моуринью из автобуса «Ромы» смотрел трансляцию матча со «Специей», когда отбывал дисквалификацию в Серии А.