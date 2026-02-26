Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Ювентус
3
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Винисиус станцевал у углового флага после гола «Бенфике» на «Бернабеу». Бразилец танцевал после гола и в первой игре, потом случился инцидент с Престианни

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил «Бенфике» и станцевал в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

25-летний бразилец на 80-й минуте убежал в прорыв по левому полуфлангу, защитник Николас Отаменди ничего не успел сделать, и Винисиус технично пробил из штрафной в дальний нижний угол.

После гола футболист сборной Бразилии побежал к угловому флажку на «Сантьяго Бернабеу» и отпраздновал гол танцем.

Изображения: кадры из трансляции.

Напомним, что в первой игре в Португалии, которая завершилась победой «Мадрида» (1:0), Винисиус забил на 50-й минуте и станцевал возле углового флага, который оказался между ног у бразильца. Затем игрок показал на свою фамилию на спине и получил за это желтую карточку от судьи Франсуа Летексье. После этого Винисиус сообщил арбитру о том, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». Рефери приостановил матч. УЕФА отстранил аргентинца на ответную игру.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).