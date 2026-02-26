«Реал» сыграет с «Ман Сити» или «Спортингом» в ⅛ финала ЛЧ, «ПСЖ» — с «Барселоной» или «Челси», «Ливерпуль» — с «Атл

Стыковой раунд турнира преодолели «Реал», «ПСЖ», «Аталанта», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Байер», «Ньюкасл» и «Атлетико». Они присоединятся к командам, которые вошли в топ-8 по итогам общего этапа.
Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет 27 февраля в Ньоне. Во время нее у каждой команды будет выбор из двух соперников. Команды были объединены по итогам общего этапа.
«ПСЖ» или «Ньюкасл» — «Барселона» или «Челси».
«Галатасарай» или «Атлетико» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».
«Реал» или «Буде-Глимт — “Спортинг” или “Манчестер Сити”.
«Аталанта» или «Байер» — «Арсенал» или «Бавария».