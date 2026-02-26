Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.24
П2
5.39
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

«Реал» сыграет с «Ман Сити» или «Спортингом» в ⅛ финала ЛЧ, «ПСЖ» — с «Барселоной» или «Челси», «Ливерпуль» — с «Атл

Стало известно, кто с кем может сыграть в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Стыковой раунд турнира преодолели «Реал», «ПСЖ», «Аталанта», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Байер», «Ньюкасл» и «Атлетико». Они присоединятся к командам, которые вошли в топ-8 по итогам общего этапа.

Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет 27 февраля в Ньоне. Во время нее у каждой команды будет выбор из двух соперников. Команды были объединены по итогам общего этапа.

«ПСЖ» или «Ньюкасл» — «Барселона» или «Челси».

«Галатасарай» или «Атлетико» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».

«Реал» или «Буде-Глимт — “Спортинг” или “Манчестер Сити”.

«Аталанта» или «Байер» — «Арсенал» или «Бавария».