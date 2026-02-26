Ричмонд
Луис Энрике: «Если и есть команда, готовая к дальнейшим соперникам в ЛЧ, то это “ПСЖ”. Мы заслужили выход в следующий раунд»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался касательно ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Монако» (2:2, общий счет — 5:4).

Источник: Спортс"

— Вы часто говорите о содержании игры. Согласитесь ли вы с тем, что на этот раз «ПСЖ» не показал качество игры, несмотря на выход в следующий раунд?

— В первом тайме было сложно против команды, которая играет в том же стиле, которая старается играть на том же уровне.

Обычно мы показываем больше стабильности, больше точности, и думаю, что первый тайм был очень равным.

После перерыва мы изменили тактику, стали играть точнее, и считаю, что мы заслужили выход в следующий раунд.

Но сделать это было сложно, поскольку в начале матч оказался непростым. Мы должны быть довольны тем, что сделали, и преодолеть сложные моменты в первые минуты.

— Не считаете ли вы, что есть немало аспектов, которые можно улучшить, чтобы на равных конкурировать с соперниками другого уровня до конца этой Лиги чемпионов?

— Могу сказать одно: если и есть команда в Лиге чемпионов, которая играла с самыми сильными соперниками, то это мы.

Конечно, мы хотим прибавлять, но мы сыграли против очень сильного соперника. Если и есть команда, которая готова к дальнейшим соперникам, то это мы, — сказал Луис Энрике.