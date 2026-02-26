Кьеллини поговорил с прессой вместо Спаллетти после «Галатасарая»: «Юве» разочарован, но горд игрой. Должны почувствовать, что это отправная точка, чтобы обрести искру, которой не хватало"

"Лучано здесь нет, потому что считаю правильным то, что здесь находится директор. Мы измотаны и разочарованы результатом. Но в то же время очень гордимся тем, как мы сыграли.
Мы должны почувствовать, что это отправная точка для того, чтобы в преддверии последних недель сезона вновь обрести ту искру, которой нам так не хватало.
Если мы посмотрим на период работы Спаллетти, то увидим, что с момента его прихода мы допустили ошибки в полутора играх.
Нам не очень везло в плане некоторых эпизодов, но мы должны продолжать двигаться вперед", — сказал Джорджо Кьеллини.
«Юве» выполз с 2:5 — но рухнул в дополнительное время. Грандиозный камбэк в ЛЧ почти случился.