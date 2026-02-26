Ричмонд
Арбелоа о сопернике «Реала» в ⅛ финала ЛЧ: «Люди привыкли к матчам с “Ман Сити” — это происходит уже 6 или 7 лет подряд. Мы еще встретимся с ними»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после прохода «Бенфики» высказался о возможных соперника команды в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Мадридцы могут сыграть с «Манчестер Сити» или «Спортингом».

"Я рад, что мы примем участие в жеребьевке — это было нашей целью.

Люди уже привыкли к встречам с «Манчестер Сити», ведь это происходит уже шесть или семь лет подряд. Это много, но я уверен, что мы еще встретимся с ними.

Соперник на самом деле не имеет значения, потому что это будет невероятно сложное противостояние, особенно учитывая, что ответный матч мы сыграем на выезде. Оба соперника будут непростыми", — сказал Альваро Арбелоа.

Винисиус подтвердил: «Реал» в ⅛ финала ЛЧ. С привозом и травмой Асенсио.