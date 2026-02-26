Ричмонд
Григорян о «Зените»: «Дуран выше Соболева по мастерству, должен выходить в старте. Энрике может остаться на скамейке, восторги утихают, он показал спецэффекты, но не эффективность»

Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян поделился мнением об уровне нападающего «Зенита» Джона Дурана.

Источник: Спортс"

27 февраля «Зенит» и «Балтика» сыграют в первом матче после возобновления сезона Мир РПЛ.

«Дуран однозначно выше Соболева по мастерству. Для нашего чемпионата это просто топовый нападающий. Я считаю, что он должен выходить в стартовом составе “Зенита”, иначе стоило ли его брать? До конца чемпионата остается всего 12 туров.

Что касается Джон Джона, то тут сложно сказать, но я бы его тоже выпустил в старте. А Луис Энрике может остаться на скамейке запасных.

Восторги по поводу Луиса Энрике потихоньку утихают. Он показал нам спецэффекты на футбольном поле, но не эффективность. В борьбе за чемпионство спецэффекты не нужны, здесь речь идет только об эффективности.

«Балтика» смогла «обезличить» всех лидеров нашего чемпионата в очных матчах. Ни один из топ‑клубов не смог показать свое лицо, свою игру в матчах с командой Талалаева.

Думаю, что в игре с «Зенитом» они продолжат в том же духе. За «Зенит» говорит высокая мотивация и, конечно, высочайшее индивидуальное мастерство футболистов".