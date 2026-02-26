Матвей Лукин: «Челестини ассоциируется слово “вера”. Такого доверия я еще не чувствовал. Фабио говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА»

Фабио приехал за десять дней до Суперкубка, когда у нас ушло несколько опытных игроков, «Краснодар» был на ходу. Не могу сказать, что внутри ЦСКА все верили, что можем выиграть Суперкубок. А Фабио с первого же дня повторял: «Мы их обыграем». Получается, не обманул.