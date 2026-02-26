Ричмонд
Матвей Лукин: «Челестини ассоциируется слово “вера”. Такого доверия я еще не чувствовал. Фабио говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в интервью Спортсу«» высказался о доверии главного тренера команды Фабио Челестини.

— Матвей Лукин летом 2025-го и Матвей Лукин зимой 2026-го — разные люди?

— Да, я стал намного увереннее в себе.

С Фабио Челестини у меня вообще ассоциируется слово «вера». Он постоянно говорит: «Верьте».

Фабио приехал за десять дней до Суперкубка, когда у нас ушло несколько опытных игроков, «Краснодар» был на ходу. Не могу сказать, что внутри ЦСКА все верили, что можем выиграть Суперкубок. А Фабио с первого же дня повторял: «Мы их обыграем». Получается, не обманул.

Такого доверия и поддержки я еще не чувствовал: Фабио говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА.

Но глобальные ощущения я бы все-таки сравнивал не с тем, что было полгода назад, а с тем, что было полтора года назад, — сказал Матвей Лукин.

«Федотов не поощрял яркость. А Челестини говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА». Интервью Матвея Лукина.