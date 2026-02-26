«Трент ни выиграл ни одной из шести дуэлей, “Реалу” не следует оставлять его один на один с соперником. С более опасным вингером это может иметь последствия». Лескотт об игре защитника

"К Тренту нет вопросов при владении мячом. Но будут матчи, в которых от него потребуется больше в игры обороне, чем в нападении.
Матч против «Бенфики» — как раз такой случай, и не думаю, что он может похвастаться своей игрой.
Он не выиграл ни одной из шести дуэлей. Когда предстоит столкнуться с более опасным вингером или более опасной командой, такой уровень игры может иметь последствия.
Ему придется проанализировать, над чем нужно поработать. «Реалу» не следует так сильно изолировать его и оставлять один на один с соперником", — сказал Джолеон Лескотт.
Винисиус подтвердил: «Реал» в ⅛ финала ЛЧ. С привозом и травмой Асенсио.