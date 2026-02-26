Андрей Канчельскис: «Захаряну нельзя сдаваться и возвращаться в РПЛ. Он еще молодой игрок по европейским меркам. Нужно пробовать закрепиться в Европе»

"Наверное, у всех были другие ожидания от карьеры Захаряна в Испании. В первую очередь и у него самого. Нужно сесть и с холодной головой проанализировать всю ситуацию.
Он еще достаточно молодой игрок, даже по европейским меркам. Можно уйти в аренду, если в клубе на него не рассчитывают, можно попробовать перейти в команду попроще.
Сейчас Захаряну нельзя сдаваться и возвращаться в РПЛ. Он это сделать всегда успеет. «Динамо» примет его с большим удовольствием. Но нужно пробовать закрепиться в Европе.
Пусть берет пример с Матвея Сафонова", — сказал Андрей Канчельскис.