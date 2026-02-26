Ричмонд
Советник Лапорты: «Не вижу возвращения Месси в “Барселону” в качестве игрока — это не в наших планах. Но Лео заслуживает от нас лучших почестей»

Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты, высказался касательно разговоров о возможном возвращении в клуб нападающего Лионеля Месси, выступающего за «Интер Майами».

Источник: Спортс"

"Не понимаю контекст разговоров о возвращении Месси. Месси заслуживает от нас самых лучших почестей.

Но я не вижу его возвращения в качестве игрока — это не входит в наши планы", — сказал Жоан Солер.