Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)

Экс-нападающий «Барселоны» Леонель Месси становится одной из центральных фигур в президентской предвыборной кампании. Это происходит непреднамеренно, потому что с самого начала игрок «Интер Майми» дал ясно понять, что не хочет вмешиваться в этот процесс, пишет Marca. Тем не менее кандидаты в президенты предпринимают многочисленные попытки привлечь его к своим делам.
Окружение аргентинца подтвердило, что он ни с кем не общался и не намерен этого делать, пока идет предвыборный процесс. Месси не планирует этого делать, несмотря на то, что есть вещи, которые ему не нравятся.
Утверждается, что футболиста удивил баннер, который кандидат Марк Сирия разместил на здании в Барселоне, с надписью: «С нетерпением ждем новой встречи». На баннере не было указано имя Лео, и его лицо не видно четко, но все указывает на него. Баннер был установлен без ведома Месси.
Сирия также пытался связаться с ним, поскольку одним из главных пунктов его кампании является возвращение аргентинца, однако Лео не хотел вмешиваться, поскольку с самого начала ясно дал понять, что не собирается участвовать в кампании ни одного из кандидатов.
Другой кандидат Виктор Фонт также пытался связаться с семьей Месси. Состоялся обмен мнениями, и, по словам кандидата, Месси было представлено предложение.
Экс-президент «Барсы» Жоана Лапорты недавно высказывался об уходе Месси из клуба и заявил, что его чествование «Барсой» будет зависеть от самого игрока. На данный Лионель не высказывал свою позицию по этому вопросу.