Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)

Экс-нападающий «Барселоны» Леонель Месси становится одной из центральных фигур в президентской предвыборной кампании. Это происходит непреднамеренно, потому что с самого начала игрок «Интер Майми» дал ясно понять, что не хочет вмешиваться в этот процесс, пишет Marca. Тем не менее кандидаты в президенты предпринимают многочисленные попытки привлечь его к своим делам.