Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: “Извини, я что-то сделал не так”. А про меня — я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?&r

— У меня была теория, которая даже озвучивалась на интервью, что ему сложнее работать с футболистами с характером.
— Тогда не надо идти работать тренером. Если мы хотим видеть девочек в команде…. Я не говорю, что у меня пальцы веером: «Смотрите, я такой крутой мужик». Но в первую очередь я понял для себя в 26 лет, что хочу видеть тренера-авторитета, которого буду уважать. Пример я приводил — Николич. Сейчас пример — это Станкович.
Я себе не позволю и 5% того, что позволял в «Локомотиве». Первое — потому что большое уважение. Второе — опять же, возвращаясь к Михаилу Михайловичу — человек сидит с таким видом, что он выиграл семь титулов. Ему на пресс-конференции после матча говорят: «Михаил», — он это обрубает: «Михаил Михайлович». Возьмем Сергея Богдановича Семака. Футболист экстра-класса, тренер — просто выиграл все, прошелся по всем за последние пять лет. Ему на пресс-конференции говорят: «Сергей… Можно вас так называть?» «Да без проблем!» Когда ты проще, люди к тебе тянутся.
Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ, — он, видимо, недооценивает какие-то мои мужские качества. Его любимое выражение — мужское начало. Так вот где его начало мужское? Раз он так поступает. Скажи мне, когда тебя человек публично, скажем так, в интервью называет трусом (речь об Артеме Дзюбе — Спортс«“), ты будешь ему говорить: “Извини, я что-то сделал не так”?
— Ну он не так сказал.
— Как он сказал? Дословно.
— Он просто сказал, что Артем Сергеевич много для нас сделал…
— По имени и отчеству. А про меня — ну, вот, я его с 14 лет знаю, он вообще неблагодарный, я ему сделал карьеру, а он неблагодарен. Вот такой был посыл. Жена моя против была того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счет. Говорила: «Не надо, все, забудь, оставь». А я не могу просто так оставить. Я не выношу несправедливости. Это правда было несправедливо.
Он тогда еще сказал про анекдот — анекдоты он очень хорошо рассказывает. Реальность, виртуальность… Так вот, надо понять, что он в виртуальности живет. У него нет за плечами 15 трофеев, чтобы сидеть и говорить такие вещи. Надо быть проще, — сказал Тикнизян.
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном — вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?».
Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится — он говорит: “Артем Сергеевич, я был неправ”. Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза — подумал, люстра падает».
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства — он должен сказать “спасибо” за 5 “Золотых мячей”? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: “Неблагодарный”.