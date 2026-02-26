Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: “Извини, я что-то сделал не так”. А про меня — я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?&r

Я себе не позволю и 5% того, что позволял в «Локомотиве». Первое — потому что большое уважение. Второе — опять же, возвращаясь к Михаилу Михайловичу — человек сидит с таким видом, что он выиграл семь титулов. Ему на пресс-конференции после матча говорят: «Михаил», — он это обрубает: «Михаил Михайлович». Возьмем Сергея Богдановича Семака. Футболист экстра-класса, тренер — просто выиграл все, прошелся по всем за последние пять лет. Ему на пресс-конференции говорят: «Сергей… Можно вас так называть?» «Да без проблем!» Когда ты проще, люди к тебе тянутся.