Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: «Игроки должны на поле доказывать, ему тренер что ли как-то мешал? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол»

Ранее Тикнизян, сейчас выступающий за «Црвену Звезду», заявил: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном — вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?».
"Времена меняются. Может, игроки такие стали. Никакого позитива в этом не вижу. Мне не нравятся эти выяснения отношений в СМИ. Игроки должны на поле доказывать. Ему там тренер что ли как-то мешал?
Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол. Причем много раз это проворачивал. Насчет Наира давать какие-то оценки сложнее. Мне это все не близко", — сказал Геркус.
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства — он должен сказать “спасибо” за 5 “Золотых мячей”? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: “Неблагодарный”.
Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится — он говорит: “Артем Сергеевич, я был неправ”. Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза — подумал, люстра падает».
Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: “Извини, я что-то сделал не так”. А про меня — я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?».