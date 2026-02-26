Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
0
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.45
П2
6.45
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.32
П2
3.73
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Селтик
1
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.21
П2
7.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.04
X
3.55
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.16
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.44
П2
5.48
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Тикнизян о том, что Галактионов подозревал его и Дзюбу в заговоре: «У нас был хороший коннект на поле, а вне его мы почти не пересекались. Какая сложится картина у мнимого, неуверенного тренера?&raqu

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему Михаил Галактионов подозревал его и Артема Дзюбу в заговоре.

Источник: Спортс"

— Он [Галактионов] опроверг твои слова, что кто-либо из тренерского штаба мог тебе намекнуть, что вы с Дзюбой якобы сливали его.

— Когда это внутри команды ходит и об этом говорит напрямую Дзюба — наверное, я это не с куста взял. И я до сих пор убежден, что посыл был такой: Дзюба в какой-то момент стал неудобен, его надо было, скажем так, за борт слить. А Тикнизян имел хороший коннект с ним именно в тренировочном процессе, на поле. За пределами поля мы с ним практически не пересекались.

Какая сложится картина у мнимого, неуверенного в себе тренера? Что они делают заговор. А еще мы это все умножаем на то, что игра с ЦСКА 3:1 — нас выпускают с Дзюбой на 15 минут, мы играем 3:3. Я и он вышли в атаку. Очень удобно сделать нас крайними. Поэтому все, что сказал Михаил Михайлович — оправдал себя просто. Я считаю, что это полностью не соответствует действительности, — сказал игрок «Црвены Звезды».

Тикнизян о том, что Галактионову «сложно работать с футболистами с характером»: «Тогда не надо идти в тренеры. Если мы хотим видеть девочек в команде…».

Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится — он говорит: “Артем Сергеевич, я был неправ”. Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза — подумал, люстра падает».

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном — вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?».