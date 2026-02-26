Тикнизян о том, что Галактионов подозревал его и Дзюбу в заговоре: «У нас был хороший коннект на поле, а вне его мы почти не пересекались. Какая сложится картина у мнимого, неуверенного тренера?&raqu

Какая сложится картина у мнимого, неуверенного в себе тренера? Что они делают заговор. А еще мы это все умножаем на то, что игра с ЦСКА 3:1 — нас выпускают с Дзюбой на 15 минут, мы играем 3:3. Я и он вышли в атаку. Очень удобно сделать нас крайними. Поэтому все, что сказал Михаил Михайлович — оправдал себя просто. Я считаю, что это полностью не соответствует действительности, — сказал игрок «Црвены Звезды».