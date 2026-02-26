Гендиректор «Юве» об удалении Келли в игре с «Галатасараем»: «Красной не было. Этот судья обслужил всего 10 матчей в ЛЧ — не понимаю, как его могли назначить. Нам будет больно еще мног

На 49-й минуте Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза.
Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако судья на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.
«Я постараюсь избежать дисквалификации от УЕФА, потому что у меня уже есть дисквалификация от FIGC после матча с “Интером” — я уверен, все видели, что там произошло.
Вчера было еще одно очень судейское решение. Я не понимаю, как на такой матч назначили арбитра, который обслужил всего 10 матчей Лиги чемпионов за свою карьеру, учитывая, что поставлено на карту. Еще одна невероятно неприятная красная карточка, которой не было, и в итоге мы вылетели из Лиги чемпионов. Этот матч, несомненно, будет причинять нам боль еще много-много лет", — сказал Комолли.