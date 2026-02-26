Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
доп. время
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
1.07
П2
20.00
Футбол. Лига Европы
доп. время
Црвена Звезда
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.41
П2
2.81
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.02
П2
5.66
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.56
П2
5.78
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.38
П2
5.89
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2

Гендиректор «Юве» об удалении Келли в игре с «Галатасараем»: «Красной не было. Этот судья обслужил всего 10 матчей в ЛЧ — не понимаю, как его могли назначить. Нам будет больно еще мног

Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли высказался об удалении Ллойда Келли в ответном матче против «Галатасарая» в Лиге чемпионов (3:2, первая игра — 2:5).

Источник: Спортс"

На 49-й минуте Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза.

Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако судья на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

«Я постараюсь избежать дисквалификации от УЕФА, потому что у меня уже есть дисквалификация от FIGC после матча с “Интером” — я уверен, все видели, что там произошло.

Вчера было еще одно очень судейское решение. Я не понимаю, как на такой матч назначили арбитра, который обслужил всего 10 матчей Лиги чемпионов за свою карьеру, учитывая, что поставлено на карту. Еще одна невероятно неприятная красная карточка, которой не было, и в итоге мы вылетели из Лиги чемпионов. Этот матч, несомненно, будет причинять нам боль еще много-много лет", — сказал Комолли.