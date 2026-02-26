Ричмонд
Батраков о лучших комментаторах: «Генич, Шнякин и Нагучев больше всего в памяти откладываются. Хороший комментатор по существу подмечает футбольные моменты и обращает на них внимание людей»

Алексей Батраков выбрал комментаторов, который нравятся ему больше всего.

"Хороший комментатор по существу подмечает футбольные моменты, которые не сразу видны, и обращает на них внимание людей, чтобы они замечали какие‑то микроэпизоды и задумки тренера.

Если выбирать троих, то больше всего в памяти откладываются Генич, Шнякин и Нагучев. Возможно, их просто чаще всего слышно«, — сказал полузащитник “Локомотива”.

