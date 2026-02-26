Батраков о лучших комментаторах: «Генич, Шнякин и Нагучев больше всего в памяти откладываются. Хороший комментатор по существу подмечает футбольные моменты и обращает на них внимание людей»

"Хороший комментатор по существу подмечает футбольные моменты, которые не сразу видны, и обращает на них внимание людей, чтобы они замечали какие‑то микроэпизоды и задумки тренера.
Если выбирать троих, то больше всего в памяти откладываются Генич, Шнякин и Нагучев. Возможно, их просто чаще всего слышно«, — сказал полузащитник “Локомотива”.
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше