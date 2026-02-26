Ричмонд
Дмитрий Булыкин: «Россия встретится с крупной командой перед ЧМ, мне кажется. Можно сыграть с Бразилией или Аргентиной, но это дорого. Стоит ли тратить большие деньги ради этого — вопрос второй»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о поисках соперников для национальной команды.

"У всех сейчас чемпионат мира на носу, и вряд ли кто-то хочет какое-то большое внимание в прессе. Но, мне кажется, перед мундиалем мы сыграем с какой-нибудь крупной командой. Вопрос только в том, какая это будет сумма.

Можно сыграть даже с Бразилией или Аргентиной, но это стоит очень много денег. Можно с любой сборной договориться, но многие попросят. Нужно ли тратить большие деньги для того, чтобы приехала сильная сборная, — это вопрос второй. Можно, конечно, чтобы вернуть внимание болельщиков и показать, в какой стадии сейчас находится наш футбол", — сказал Булыкин.