Дмитрий Булыкин: «Россия встретится с крупной командой перед ЧМ, мне кажется. Можно сыграть с Бразилией или Аргентиной, но это дорого. Стоит ли тратить большие деньги ради этого — вопрос второй»

Можно сыграть даже с Бразилией или Аргентиной, но это стоит очень много денег. Можно с любой сборной договориться, но многие попросят. Нужно ли тратить большие деньги для того, чтобы приехала сильная сборная, — это вопрос второй. Можно, конечно, чтобы вернуть внимание болельщиков и показать, в какой стадии сейчас находится наш футбол", — сказал Булыкин.