Валерий Газзаев: «ЦСКА показал, что намерен бороться за чемпионство. Разве это не конкурент “Зениту” и “Краснодару” по подбору игроков? Баринов точно усилит, Гонду может решить проблемы в атаке&r

Читал, что он способен действовать как слева, так и в центре. Учитывая его опыт и возраст (31 год), думаю, в нем как раз видят замену Дивееву. При этом у ЦСКА есть перспективная молодежь. Лукин, считаю, очень уверенно смотрелся осенью. Но еще большие надежды я связываю с 18-летним Даниловым. По тем контрольным матчам, что я посмотрел, этот парень мне очень понравился! Уверенный в себе, не тушуется, хорош в отборе, подключается вперед. Находка!