Валерий Газзаев: «ЦСКА показал, что намерен бороться за чемпионство. Разве это не конкурент “Зениту” и “Краснодару” по подбору игроков? Баринов точно усилит, Гонду может решить проблемы в атаке&r

Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 18 туров, и отстают от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.
«ЦСКА своими приобретениями показал, что намерен бороться за чемпионство. Именно армейцев наряду с “Краснодаром” и “Зенитом” я считаю главными претендентами на титул.
Баринов точно усилит красно-синих. Опытный, качественный полузащитник, который, что немаловажно, обладает харизмой и авторитетом. Он может стать лидером армейцев.
Вполне допускаю, что Лусиано решит проблемы ЦСКА в атаке. В «Зените» он столкнулся с серьезнейшей конкуренцией. На острие Семак использовал и Кассьерру, и Соболева, и даже Луиса Энрике.
В ЦСКА аргентинцу, конечно, будет проще отвоевать себе место в основе. Да он уже его, похоже, отвоевал. Видно, что Челестини в него верит.
Лусиано неплохо смотрелся на зимнем турнире. Форвард с хорошей левой ногой, полезен на втором этаже. Да и процент реализации моментов у него явно выше, чем у тех нападающих армейцев, которые играли осенью.
А вот потеря Дивеева может сказаться негативно. Мне кажется, что от этого обмена чуть больше выиграл «Зенит». Питерцы приобрели, пожалуй, лучшего на сегодняшний день российского защитника.
Посмотрим, как теперь будет выглядеть центр обороны москвичей. Жоао Виктор меня не убедил. Пока не могу ничего конкретного сказать и про бразильского защитника Матеуса Рейса, который ранее играл в лиссабонском «Спортинге».
Читал, что он способен действовать как слева, так и в центре. Учитывая его опыт и возраст (31 год), думаю, в нем как раз видят замену Дивееву. При этом у ЦСКА есть перспективная молодежь. Лукин, считаю, очень уверенно смотрелся осенью. Но еще большие надежды я связываю с 18-летним Даниловым. По тем контрольным матчам, что я посмотрел, этот парень мне очень понравился! Уверенный в себе, не тушуется, хорош в отборе, подключается вперед. Находка!
В общем, если армейцы после ухода Дивеева быстро наладят порядок сзади, будут реально претендовать на золотые медали. Все-таки чемпионом становится не тот, кто больше забивает, а тот, кто меньше пропускает.
Полузащита у армейцев укомплектована очень серьезно. В центре поля треугольник — Баринов, Кисляк, Обляков. По флангам будут действовать Глебов, которого я не раз хвалил осенью за его резкость и скорость, и Круговой. А ведь есть еще Матеус Алвес и новичок Козлов. На острие атаки — Лусиано. Разве по подбору игроков такой ЦСКА не конкурент «Зениту» и «Краснодару»?" — сказал Газзаев.