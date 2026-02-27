Ричмонд
Джоуи Бартон: «Стармеру пора уйти! Самый непопулярный премьер-министр за всю мою жизнь. Ему все равно. Защита ветеранов на самом низком уровне за все время»

Джоуи Бартон призвал к смене премьер-министра Великобритании.

Источник: Спортс"

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» отреагировал на информацию о том, что Кир Стармер помогал юристу Филу Шайнеру с делами, связанными с войной в Ираке.

Шайнер направлял многочисленные жалобы на британских солдат, в которых обвинял их в пытках, убийствах и других преступлениях. Большинство доказательств оказались фальшивыми. В 2017-м Фил был лишен адвокатской лицензии, а в 2024-м осужден за мошенничество. Стармер работал с Шайнером в середине 2000-х, как удалось выяснить СМИ. Поначалу лейбористы утверждали, что нынешний премьер к этим делам непричастен, но в итоге были вынуждены признать, что ввели парламент в заблуждение.

"Стармеру пора уйти! Самый непопулярный премьер-министр за всю мою жизнь. Ему все равно. Защита наших ветеранов на самом низком уровне за все время. Даже по его стандартам.

Лейбористам нужен новый лидер", — написал Бартон.