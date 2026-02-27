Нигматуллин о том, почему бывшая жена нарушила договор при разделе имущества: «Месть женская, но основное — это алчность. Здесь поможет только сила закона в США»

Ранее сообщалось, что бывшие супруги через суд решают вопросы о разделе двух квартир, находящихся в Москве и Майами, а также парковочных мест.
— Вы с Еленой при разводе договорились поделить все 50 на 50. Этот договор был нарушен, деньги от продажи квартиры она перевела на свои счета. Вот сейчас, когда эмоции утихли, у тебя есть внутреннее объяснение этого поступка?
— Месть женская. Наблюдать, как я счастлив в новых отношениях — мало кому удастся это пережить. Но основное — это алчность, желание обогатиться запрещенным способом.
— Ты не пытался с ней связаться и урегулировать все это мирно?
— Процесс идет уже давно, полтора года прошло. Кто только не пытался — и друзья общие, и адвокаты. Здесь, может, только сила закона, который действует на территории США, повлиять, — сказал Нигматуллин.
Нигматуллин о разделе имущества из-за развода: «Я проигрываю около 200 млн — договорились, что жена перечислит половину за квартиру в Майами, доверился. Не предлагал брачный договор, верил в любовь».