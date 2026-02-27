Мостовой о Карседо: «Нормальная кандидатура. В “Спартаке” кого только не перепробовали! У нас предостаточно людей, которые футбол смотрели по телевизору, а потом вдруг стали тренерами»

«Когда Карседо только появился, я говорил, что это нормальная кандидатура. В “Спартаке” уже кого только не перепробовали! Даже людей, которые в футбол никогда не играли, назначали главными тренерами. Уже до мистики доходит. Хотя в нашем футболе предостаточно людей, которые футбол смотрели по телевизору, а потом вдруг стали тренерами.