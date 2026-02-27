«Зенит» занял 2-е место в Европе по численности персонала на конец 2025 финансового года — 1313 сотрудников. Больше только у «Барселоны» — 1815

УЕФА представил список клубов с самым большим штатом в высших лигах. Учитывались только сотрудники, устроенный на полный рабочий день.
В топ-25 попали:
1. «Барселона» — 1815 человек.
2. «Зенит» — 1313.
3. «Реал» — 1222.
4. «Бавария» — 1173.
5. «Челси» — 1169.
6. «Манчестер Юнайтед» — 1140.
7. «Манчестер Сити» — 1110.
8. «Ливерпуль» — 1083.
9. «Боруссия» Дортмунд — 1057.
10. «Атлетико» — 1005.
11. «Краснодар» — 943.
12. «Тоттенхэм» — 877.
13. «Арсенал» — 871.
14. «Галатасарай» — 848.
15. «Айнтрахт» — 748.
16. «Астон Вилла» — 743.
17. «Бенфика» — 674.
18. «Динамо» Киев — 642.
19. «ПСЖ» — 629.
20. «Порту» — 628.
21. «Селтик» — 613.
22. «Динамо» Москва — 579.
23. «Фенербахче» — 578.
24. «Интер» — 556.
25. «Ювентус» — 538.