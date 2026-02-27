Ричмонд
«Зенит» занял 2-е место в Европе по численности персонала на конец 2025 финансового года — 1313 сотрудников. Больше только у «Барселоны» — 1815

Лишь в «Барселоне» работает больше человек, чем в «Зените».

Источник: Спортс"

УЕФА представил список клубов с самым большим штатом в высших лигах. Учитывались только сотрудники, устроенный на полный рабочий день.

В топ-25 попали:

1. «Барселона» — 1815 человек.

2. «Зенит» — 1313.

3. «Реал» — 1222.

4. «Бавария» — 1173.

5. «Челси» — 1169.

9. «Боруссия» Дортмунд — 1057.

10. «Атлетико» — 1005.

11. «Краснодар» — 943.

12. «Тоттенхэм» — 877.

13. «Арсенал» — 871.

14. «Галатасарай» — 848.

15. «Айнтрахт» — 748.

16. «Астон Вилла» — 743.

17. «Бенфика» — 674.

18. «Динамо» Киев — 642.

19. «ПСЖ» — 629.

20. «Порту» — 628.

21. «Селтик» — 613.

22. «Динамо» Москва — 579.

23. «Фенербахче» — 578.

24. «Интер» — 556.

25. «Ювентус» — 538.