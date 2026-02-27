Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

Карасев о международной карьере: «Может, завтра все закончится и я на ЧМ-2026 еще поеду. Ну вдруг?!»

Арбитр Сергей Карасев оценил свои шансы на обслуживание матчей ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"У меня прошлый сезон вышел неудачным. Просто как-то все навалилось. Есть личные нюансы, объяснять которые не буду. Никогда раньше со мной такого не было, чтобы я два-три раза за сезон отказывался от игр из-за травм или болезни: то температура, то надрыв, то еще что-то.

В этом сезоне я себя чувствую намного лучше, поэтому и результаты пошли вверх. Посмотрим, что будет дальше. Я и в прошлом году, и в позапрошлом говорил, что международная карьера точно закончена. А сейчас думаю: «Блин, да все может произойти». Может, завтра все закончится и я на чемпионат мира 2026 года еще поеду. Ну вдруг?! Скажут: все открывается — давайте.

И я, кстати, ничему не удивлюсь — настолько стремительно все меняется. Просто живем каждый день, утром просыпаемся, тренируемся, а что будет завтра — посмотрим", — сказал Карасев.