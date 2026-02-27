Карасев о международной карьере: «Может, завтра все закончится и я на ЧМ-2026 еще поеду. Ну вдруг?!»

"У меня прошлый сезон вышел неудачным. Просто как-то все навалилось. Есть личные нюансы, объяснять которые не буду. Никогда раньше со мной такого не было, чтобы я два-три раза за сезон отказывался от игр из-за травм или болезни: то температура, то надрыв, то еще что-то.
В этом сезоне я себя чувствую намного лучше, поэтому и результаты пошли вверх. Посмотрим, что будет дальше. Я и в прошлом году, и в позапрошлом говорил, что международная карьера точно закончена. А сейчас думаю: «Блин, да все может произойти». Может, завтра все закончится и я на чемпионат мира 2026 года еще поеду. Ну вдруг?! Скажут: все открывается — давайте.
И я, кстати, ничему не удивлюсь — настолько стремительно все меняется. Просто живем каждый день, утром просыпаемся, тренируемся, а что будет завтра — посмотрим", — сказал Карасев.