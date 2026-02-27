Карасев о международной карьере: «Может, завтра все закончится и я на ЧМ-2026 еще поеду. Ну вдруг?!»

В этом сезоне я себя чувствую намного лучше, поэтому и результаты пошли вверх. Посмотрим, что будет дальше. Я и в прошлом году, и в позапрошлом говорил, что международная карьера точно закончена. А сейчас думаю: «Блин, да все может произойти». Может, завтра все закончится и я на чемпионат мира 2026 года еще поеду. Ну вдруг?! Скажут: все открывается — давайте.