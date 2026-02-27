Пименов о Гайче в «Крыльях»: «Большая ошибка. Нельзя подписывать игрока весом 110 кг. Это влияет на команду»

— Что скажете о новичках «Крыльев»?
— Надо смотреть. Я их не видел. Все будет ясно по первым играм. Образно возьмем Боселли: он пришел — и сразу делает результат. И по качеству игры, и по технике, и по мысли он в порядке.
Если брать неудачный трансфер — Гайч. Он больше меня в два раза был (смеется)! Представляешь? Это ошибка большая. Это влияет на команду. Ну нельзя подписывать игрока, который весит 110 килограммов, образно. Я не знаю, сколько он весит. Но по виду он огромный (смеется), — сказал Пименов.