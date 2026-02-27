Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ягеллония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
4
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
3
:
Дрита
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

Пименов о Гайче в «Крыльях»: «Большая ошибка. Нельзя подписывать игрока весом 110 кг. Это влияет на команду»

Бывший замгендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов раскритиковал самарцев за аренду форварда ЦСКА Адольфо Гайча, которая была досрочно расторгнута зимой.

— Что скажете о новичках «Крыльев»?

— Надо смотреть. Я их не видел. Все будет ясно по первым играм. Образно возьмем Боселли: он пришел — и сразу делает результат. И по качеству игры, и по технике, и по мысли он в порядке.

Если брать неудачный трансфер — Гайч. Он больше меня в два раза был (смеется)! Представляешь? Это ошибка большая. Это влияет на команду. Ну нельзя подписывать игрока, который весит 110 килограммов, образно. Я не знаю, сколько он весит. Но по виду он огромный (смеется), — сказал Пименов.