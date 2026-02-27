Неймар посвятил Винисиусу празднование гола: «Танец — это радость и спонтанность. Я сказал ему: празднуй так же, несмотря на оскорбления и расизм»

"Танец — это радость и спонтанность. Это способ снять напряжение после сложного периода и показать, что мы едины и уверены в себе.
Этот танец для Винисиуса. Я сказал ему, чтобы он праздновал так же, когда забьет снова, несмотря на оскорбления и расизм, и я отпраздную так же, если забью", — сказал 34-летний форвард после игры в эфире TNT Sports.
Напомним, что Винисиус в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) после гола станцевал у углового флага, который оказался между его ног, а затем показал на свою фамилию на спине. После этого у бразильца случился конфликт с нападающим «орлов» Джанлукой Престианни, который, по словам Винисиуса, назвал его «обезьяной». УЕФА временно отстранил аргентинца, не разрешив ему играть в ответном матче (1:2). В Мадриде игрок «сливочных» снова станцевал у углового флага после гола.
Неймар станцевал у углового, как Винисиус, и показал на фамилию на спине перед фанатами «Васко да Гама». Форвард «Сантоса» сделал дубль.