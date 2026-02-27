Ричмонд
Неймар посвятил Винисиусу празднование гола: «Танец — это радость и спонтанность. Я сказал ему: празднуй так же, несмотря на оскорбления и расизм»

Нападающий «Сантоса» Неймар посвятил вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору танец после гола в матче 4-го тура бразильской Серии А против «Васко да Гама» (2:1), в котором он сделал дубль.

Источник: Спортс"

"Танец — это радость и спонтанность. Это способ снять напряжение после сложного периода и показать, что мы едины и уверены в себе.

Этот танец для Винисиуса. Я сказал ему, чтобы он праздновал так же, когда забьет снова, несмотря на оскорбления и расизм, и я отпраздную так же, если забью", — сказал 34-летний форвард после игры в эфире TNT Sports.

Напомним, что Винисиус в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) после гола станцевал у углового флага, который оказался между его ног, а затем показал на свою фамилию на спине. После этого у бразильца случился конфликт с нападающим «орлов» Джанлукой Престианни, который, по словам Винисиуса, назвал его «обезьяной». УЕФА временно отстранил аргентинца, не разрешив ему играть в ответном матче (1:2). В Мадриде игрок «сливочных» снова станцевал у углового флага после гола.

Неймар станцевал у углового, как Винисиус, и показал на фамилию на спине перед фанатами «Васко да Гама». Форвард «Сантоса» сделал дубль.