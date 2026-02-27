Экс-судья Федотов об отмене гола «Балтики»: «Хиль перекрывал обзор вратарю “Зенита”. Линии офсайда не кривые, нормальные. Сухой и Иванов на ВАР разобрались»

«И так видно было, что игрок за линией офсайда перекрывал обзор вратарю “Зенита”. Говорить, что линии кривые, нет смысла — они нормальные. Как камеры стоят, так и начертили.
Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока «Балтики» на вратаря. На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал.
Несложный момент для Сухого. ВАР в таких ситуациях обязан звать, потому что влияние на вратаря — это решение главного арбитра. Сухой и Иванов на ВАР разобрались", — сказал Федотов.