Экс-судья Федотов об отмене гола «Балтики»: «Хиль перекрывал обзор вратарю “Зенита”. Линии офсайда не кривые, нормальные. Сухой и Иванов на ВАР разобрались»

Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока «Балтики» на вратаря. На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал.