Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.90
П2
3.62
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.40
П2
2.90
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.10
П2
3.57
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.85
X
3.88
П2
1.75
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.15
П2
2.81
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Семак про 1:0 с «Балтикой»: «Очень важная и трудная игра. Главное, что “Зенит” победил, сделал шажочек вперед»

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» (1:0) в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Очень важная и трудная игра, с минимумом явных голевых моментов. Подходы были, но завершающей передачи качественной в последней трети нам не хватало, чтобы создавать больше.

Первый матч [после перерыва] всегда сложный вне зависимости от того, сколько и как готовишься. Обычно команды вкатываются в сезон довольно хорошо готовыми физически, вскрывать оборону команды, которая количеством и качеством умеет обороняться, достаточно сложно. Главное, что победили, сделали шажочек вперед, будем готовиться к следующему матчу.

Игра новичков? Думаю, не до конца влились в ритм нашего чемпионата, но видно, что качественные игроки, нужно время. Ни один игрок за две недели ‑ месяц полноценно не вольется качественно в игру команды, не будет готов оптимально. Через игровую практику, матчи будут набирать ребята«, — сказал главный тренер “Зенита”.