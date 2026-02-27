Семак про 1:0 с «Балтикой»: «Очень важная и трудная игра. Главное, что “Зенит” победил, сделал шажочек вперед»

"Очень важная и трудная игра, с минимумом явных голевых моментов. Подходы были, но завершающей передачи качественной в последней трети нам не хватало, чтобы создавать больше.
Первый матч [после перерыва] всегда сложный вне зависимости от того, сколько и как готовишься. Обычно команды вкатываются в сезон довольно хорошо готовыми физически, вскрывать оборону команды, которая количеством и качеством умеет обороняться, достаточно сложно. Главное, что победили, сделали шажочек вперед, будем готовиться к следующему матчу.
Игра новичков? Думаю, не до конца влились в ритм нашего чемпионата, но видно, что качественные игроки, нужно время. Ни один игрок за две недели ‑ месяц полноценно не вольется качественно в игру команды, не будет готов оптимально. Через игровую практику, матчи будут набирать ребята«, — сказал главный тренер “Зенита”.