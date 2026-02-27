Семак про 1:0 с «Балтикой»: «Очень важная и трудная игра. Главное, что “Зенит” победил, сделал шажочек вперед»

Игра новичков? Думаю, не до конца влились в ритм нашего чемпионата, но видно, что качественные игроки, нужно время. Ни один игрок за две недели ‑ месяц полноценно не вольется качественно в игру команды, не будет готов оптимально. Через игровую практику, матчи будут набирать ребята«, — сказал главный тренер “Зенита”.