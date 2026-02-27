Лапорта о жалобе на отмывание денег: «Я хотел бы знать, кто за этим стоит. Мы защищаем “Барсу” от тех, кто хочет контролировать ее с расстояния в 600 километров»

Ранее стало известно, что жалобу в Национальный суд Испании подал сосьо «Барсы» Исидро Наварро. Заявитель подробно описал сеть компаний, базирующихся на Кипре, в Дубае, Хорватии и Эстонии, сделки с которыми, по его мнению, использовались руководителями клуба для отмывания денег. Среди прочего, он попросил суд изучить сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» и участие посредника в переговорах с Nike.
"Подача ложных жалоб, полных обмана, с целью очернить избирательный процесс, ни к чему хорошему не приведет.
Есть человек, который посвятил себя очернению процесса, но были и люди, выступавшие с теми же старыми песнями и танцами, с теми же старыми историями. Им я хочу сказать, что для того, чтобы попасть на президентский пост, приемлемо не все.
Я хотел бы знать, кто за этим стоит, потому что этот человек не работает один, он не сделал это в одиночку. Но в следующий раз ему следует лучше подготовиться, потому что, надеюсь, подача газетных вырезок в Национальный суд ни к чему хорошему не приведет.
Мы также защищаем «Барсу» от тех, кто хочет контролировать ее с расстояния в 600 километров«, — заявил Лапорта, вновь баллотирующийся в президенты “Барселоны”.
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты — я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию».