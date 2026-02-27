Ричмонд
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.57
П2
12.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
1.83
П2
8.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.27
П2
13.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
1.45
П2
8.25
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Шешко призвал становиться донорами костного мозга: «Каждый из нас может преподнести кому-то величайший подарок — шанс на жизнь»

Беньямин Шешко призвал болельщиков стать донорами костного мозга.

Источник: Спортс"

"Каждый из нас может преподнести кому-то величайший подарок — шанс на жизнь.

Во всем мире многие пациенты ждут подходящего донора костного мозга, поэтому каждый новый зарегистрировавшийся человек невероятно важен.

Процесс регистрации быстрый и простой, но может дать надежду тому, кто в ней отчаянно нуждается.

Присоединяйтесь к реестру доноров костного мозга и помогите спасти жизнь«, — написал форвард “Манчестер Юнайтед” и дал ссылку на cайт двух соответствующих организаций — в Великобритании и Словении.