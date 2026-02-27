Шешко призвал становиться донорами костного мозга: «Каждый из нас может преподнести кому-то величайший подарок — шанс на жизнь»

"Каждый из нас может преподнести кому-то величайший подарок — шанс на жизнь.
Во всем мире многие пациенты ждут подходящего донора костного мозга, поэтому каждый новый зарегистрировавшийся человек невероятно важен.
Процесс регистрации быстрый и простой, но может дать надежду тому, кто в ней отчаянно нуждается.
Присоединяйтесь к реестру доноров костного мозга и помогите спасти жизнь«, — написал форвард “Манчестер Юнайтед” и дал ссылку на cайт двух соответствующих организаций — в Великобритании и Словении.