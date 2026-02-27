Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Матч с “Зенитом” должен был закончиться иначе. Наши ребята не дрогнули перед стадионом. Комментировать судейство лучше на холодную голову»

— Согласен, в первом тайме «Зенит» нас придавил, мы больше оборонялись. Во втором тайме была равная игра — моменты были у обеих команд. Наши ребята не дрогнули перед стадионом, «Зенитом». Наших болельщиков был очень хорошо слышно, их поддержка была очень важной.