Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.57
П2
12.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
1.75
П2
8.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.19
П2
13.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
1.40
П2
8.25
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Матч с “Зенитом” должен был закончиться иначе. Наши ребята не дрогнули перед стадионом. Комментировать судейство лучше на холодную голову»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов считает, что игра 19-го тура Мир РПЛ должна была закончиться вовсе не победой «Зенита».

Источник: Спортс"

— Матч получился равным? Справедливее была бы ничья?

— Согласен, в первом тайме «Зенит» нас придавил, мы больше оборонялись. Во втором тайме была равная игра — моменты были у обеих команд. Наши ребята не дрогнули перед стадионом, «Зенитом». Наших болельщиков был очень хорошо слышно, их поддержка была очень важной.

— Как оцените дебют Рядно?

— Рядно поздравил с прекрасным дебютом, прекрасный матч на таком стадионе.

— Андраде после отмененного гола поддержали?

— Да, он сильно расстроен.

— «Зениту» повезло?

— В футболе не очень корректно использовать слово «повезло». Наверное, матч должен был закончиться иначе.

— Почему не комментируете судейство в этом матче?

— Это эмоциональный вопрос. Лучше комментировать на холодную голову, — сказал Равиль Измайлов.