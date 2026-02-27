Ди Мария о ван Гале: «Он всегда говорил только об ошибках, не упоминал мои голы и передачи. Тот год в “МЮ” был дерьмовым, я испытывал сильное давление»

Конечно, умение выявлять свои ошибки и учиться на них имеет решающее значение. Но, учитывая мою позицию в нападении, я неизбежно буду совершать ошибки, потому что всегда стараюсь. Моя работа — всегда стремиться к голевой передаче или наносить удар по воротам.