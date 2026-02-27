Ди Мария о ван Гале: «Он всегда говорил только об ошибках, не упоминал мои голы и передачи. Тот год в “МЮ” был дерьмовым, я испытывал сильное давление»

Аргентинский футболист работал с нидерландским специалистом в клубе АПЛ с 2014 по 2015 год.
"Мы выигрывали, я делал голевые передачи и забивал, но он об этом не упоминал. Он всегда хотел говорить только об ошибках.
Конечно, умение выявлять свои ошибки и учиться на них имеет решающее значение. Но, учитывая мою позицию в нападении, я неизбежно буду совершать ошибки, потому что всегда стараюсь. Моя работа — всегда стремиться к голевой передаче или наносить удар по воротам.
К моменту моего прихода в Премьер-лигу моих футболок было продано больше, чем чьих-либо других, поэтому я испытывал сильное давление. Честно говоря, тот год был дерьмовым", — сказал Ди Мария.
Анхель Ди Мария: «Ван Гал — худший тренер, не устану повторять. Он говорил, что Аргентина не обыграет Нидерланды на ЧМ. В итоге он засунул свои слова в… Ну, проглотил их».
Ди Мария не стал называть трех лучших тренеров в карьере: «Худший — ван Гал, если у вас были сомнения».